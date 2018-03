SUP-серферы из Владивостока вновь «угнали» льдину

В субботу, 24 марта, в акватории Амурского залива SUP-серферы открыли сезон, «угнав», по уже сложившейся традиции, льдину, сообщает PRIMPRESS.

Видео с развлечением приморских спортсменов распространяется по Сети с огромной скоростью.

По словам организатора Владимира Бульбаха, в мероприятии приняли участие около 100 человек.

