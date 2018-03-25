Ещё
Кембридж впервые за 21 год всухую победил Оксфорд в гребной регате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кембридж впервые за 21 год всухую победил Оксфорд в гребной регате 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
В субботу, 24 марта, в Англии состоялась традиционная регата, в которой ежегодно соревнуются гребцы из двух самых известных университетов Великобритании — Кембриджа и Оксфорда. В этот раз убедительную победу одержали представители Кембриджа. Они выиграли и мужскую, и женскую гонки, а также два резервных заезда. Таким образом, Кембридж одержал сухую победу впервые с 1997 года.
Маршрут регаты пролегает по Темзе между мостами Патни и Чизик. Дистанция составляет 6,8 км.
Соревнования проводятся с 1829 года. На данный момент в активе гребцов из Кембриджа 83 победы в мужских заездах, против 80 у Оксфорда. В 1877 году была зафиксирована ничья. В женских гонках у Кембриджа 43 победы против 30 у Оксфорда.
Чемпионат.com: последние новости
Обзор игрового дня НХЛ. 24 марта 2018 года. Кузнецов забил после травмы Итоги дня НХЛ для россиян: 43 сейва Георгиева, дубль Кузнецова В Улан-Удэ определились победители чемпионата России по боксу среди женщин
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко обратился к Загитовой123
Российский боксер стал чемпионом мира1
Россия сразится с США за медаль4
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой108
Футболист умер прямо во время матча3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение