Кембридж впервые за 21 год всухую победил Оксфорд в гребной регате

В субботу, 24 марта, в Англии состоялась традиционная регата, в которой ежегодно соревнуются гребцы из двух самых известных университетов Великобритании — Кембриджа и Оксфорда. В этот раз убедительную победу одержали представители Кембриджа. Они выиграли и мужскую, и женскую гонки, а также два резервных заезда. Таким образом, Кембридж одержал сухую победу впервые с 1997 года.

Маршрут регаты пролегает по Темзе между мостами Патни и Чизик. Дистанция составляет 6,8 км.

Соревнования проводятся с 1829 года. На данный момент в активе гребцов из Кембриджа 83 победы в мужских заездах, против 80 у Оксфорда. В 1877 году была зафиксирована ничья. В женских гонках у Кембриджа 43 победы против 30 у Оксфорда.