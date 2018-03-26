Хорватский футболист Бруно Бобан умер во время матча

Трагедия случилась во время матча третьей лиги. Играли «Славония» и «Марсония», команды, которые прошлый сезон закончили на соседних местах в турнирной таблице: шестом и седьмом.

На 15-й минуте матча защитник хозяев попытался вынести мяч и попал мячом в грудь игрока «Марсонии». Бруно Бобан согнулся от удара, потом встал и сделала несколько шагов, потом снова упал на газон. К нему подбежали игроки «Славонии» и быстро поняли, что происходит что-то ужасное: они стали звать врача, кто-то схватился за голову. Игроки обеих команд пытались сделать искусственное дыхание, и несколько раз перевернули Бобана.

На поле выехала машина скорой помощи. Несмотря на оказанную помощь, футболист не пришёл в сознание. Спасти его не удалось. Причина смерти пока не сообщается. О ней будет объявлено после вскрытия. Бруно Бобану было 25 лет. Его старший брат Габриэль — также профессиональный футболист. Он центрфорвард, играет в высшей лиге в «Осиеке». Клуб через официальную страницу в «Фейсбуке» выразил соболезнования семье футболиста.