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Хорватский футболист Бруно Бобан умер во время матча
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Хорватский футболист Бруно Бобан умер во время матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Ему было 25 лет.
Трагедия случилась во время матча третьей лиги. Играли «Славония» и «Марсония», команды, которые прошлый сезон закончили на соседних местах в турнирной таблице: шестом и седьмом.
На 15-й минуте матча защитник хозяев попытался вынести мяч и попал мячом в грудь игрока «Марсонии». Бруно Бобан согнулся от удара, потом встал и сделала несколько шагов, потом снова упал на газон. К нему подбежали игроки «Славонии» и быстро поняли, что происходит что-то ужасное: они стали звать врача, кто-то схватился за голову. Игроки обеих команд пытались сделать искусственное дыхание, и несколько раз перевернули Бобана.
На поле выехала машина скорой помощи. Несмотря на оказанную помощь, футболист не пришёл в сознание. Спасти его не удалось. Причина смерти пока не сообщается. О ней будет объявлено после вскрытия. Бруно Бобану было 25 лет. Его старший брат Габриэль — также профессиональный футболист. Он центрфорвард, играет в высшей лиге в «Осиеке». Клуб через официальную страницу в «Фейсбуке» выразил соболезнования семье футболиста.
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