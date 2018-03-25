Хорватский футболист умер во время матча

Футболист из Хорватии Бруно Бобан умер прямо во время матча. Такое сообщение было опубликовано на странице клуба «Марсония» в социальной сети Facebook.

Известно, что футболисту было 25 лет.

Согласно сообщению, Бобану стало плохо после того, как ему в грудь попал мяч.

На поле экстренно вызвали медиков, однако спасти футболиста им не удалось. В настоящее время причина смерти спортсмена не оглашается.

Ранее сообщалось о смерти бронзового призера Олимпийских игр 2012 года по бадминтону в парном разряде Чон Чжэ Сона. Ему было 35 лет.

Также защитник Бен Идрисса Дерме скончался во время матча третьего раунда Кубка Франции.

34-летний

футболист корсиканского клуба «Бигуглия», который выступал в шестом дивизионе, упал на поле в начале второго тайма. Врачи определили, что причиной смерти Дерме стал сердечный приступ.

Вся карьера защитника прошла в клубах из низших дивизионов. Четырежды Дерме играл за сборную

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