Хорватский футболист умер во время матча 

Футболист из Хорватии Бруно Бобан умер прямо во время матча. Такое сообщение было опубликовано на странице клуба «Марсония» в социальной сети Facebook.
Известно, что футболисту было 25 лет.
Согласно сообщению, Бобану стало плохо после того, как ему в грудь попал мяч.
На поле экстренно вызвали медиков, однако спасти футболиста им не удалось. В настоящее время причина смерти спортсмена не оглашается.
Ранее сообщалось о смерти бронзового призера Олимпийских игр 2012 года по бадминтону в парном разряде Чон Чжэ Сона. Ему было 35 лет.
Также защитник Бен Идрисса Дерме скончался во время матча третьего раунда Кубка Франции.
34-летний
футболист корсиканского клуба «Бигуглия», который выступал в шестом дивизионе, упал на поле в начале второго тайма. Врачи определили, что причиной смерти Дерме стал сердечный приступ.
Вся карьера защитника прошла в клубах из низших дивизионов. Четырежды Дерме играл за сборную
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