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Удар мячом убил футболиста
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Удар мячом убил футболиста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между «Марсонией» и «Славонией» после удара мячом в грудь скончался футболист хозяев Бруно Бобан. Об этом сообщает HRT Sport.
На 15-й минуте мяч после сильного удара попал Бобану в грудь. Игрок «Марсонии» упал, вокруг него собрались ближайшие футболисты. Первую помощь оказал клубный врач, затем подоспела и бригада скорой помощи, однако несмотря на их усилия, реанимировать 25-летнего полузащитника не удалось.
Точная причина смерти пока не называется. Для этого потребуется провести вскрытие.
Бобан известен своими выступлениями за «Загреб», также играл за «Славонию». В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.
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