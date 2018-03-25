Сон Хын Мин назвал Кейна лучшим игроком в мире

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметил, что считает своего партнера по команде Харри Кейна лучшим игроком в мире. Он также добавил, что смог многого добиться за два с половиной года в клубе.

Напомним, 24-летний Кейн получил травму голеностопа в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:1). Он вернется на поле не раньше апреля.

— Кейн очень важен для сборной Англии, потому что он лучший в мире игрок. Это футбол, где иногда бывают травмы, поэтому «Тоттенхэму» придется играть без Харри, — приводит Sky Sports слова Сон Хын Мина. — Это грустно, но другие должны быть готовы его заменить.

Я не такой, как он. Я просто стараюсь тренироваться каждый день, и это хорошая возможность чего-то добиться. Мне многое удалось доказать за два с половиной года в «Тоттенхэме». Мне очень нравится здесь, команда упорно работает, и это то, чего я хочу.