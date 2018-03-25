Ещё
Сон Хын Мин назвал Кейна лучшим игроком в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сон Хын Мин назвал Кейна лучшим игроком в мире 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметил, что считает своего партнера по команде Харри Кейна лучшим игроком в мире. Он также добавил, что смог многого добиться за два с половиной года в клубе.
Напомним, 24-летний Кейн получил травму голеностопа в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:1). Он вернется на поле не раньше апреля.
— Кейн очень важен для сборной Англии, потому что он лучший в мире игрок. Это футбол, где иногда бывают травмы, поэтому «Тоттенхэму» придется играть без Харри, — приводит Sky Sports слова Сон Хын Мина. — Это грустно, но другие должны быть готовы его заменить.
Я не такой, как он. Я просто стараюсь тренироваться каждый день, и это хорошая возможность чего-то добиться. Мне многое удалось доказать за два с половиной года в «Тоттенхэме». Мне очень нравится здесь, команда упорно работает, и это то, чего я хочу.
Спорт-Экспресс: последние новости
Клаудио Браво может перейти в "Наполи" "Интер" увеличит сумму отступных за Икарди до 160 миллионов евро Теплая встреча Слуцкого и Дзагоева. Видео
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко обратился к Загитовой123
Российский боксер стал чемпионом мира1
Россия сразится с США за медаль4
Футболист умер прямо во время матча3
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой108
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение