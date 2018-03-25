Две передачи Зыкова помогли «Каролине» одержать победу над «Оттавой» 

«Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Филлип Ди Джузеппе, Брок Макгинн, Ноа Хэнифин, Джефф Скиннер и Джордан Стаал. У хозяев шайбы забросили Бобби Райан и Тома Шабо.
Российский форвард «Каролины» Валентин Зыков отдал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Оттава Сенаторз" (Канада, Оттава) — «Каролина Харрикейнз» (США, Роли) — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
0:1 — Ди Джузеппе (Зыков) — 07:34;
1:1 — Райан (Дзингел, Карлссон) — 09:38;
1:2 — Макгинн (Дальбек, Стаал) — 37:19;
1:3 — Хэнифин (Ахо, Зыков) — 48:29;
1:4 — Скиннер (Ди Джузеппе) — 49:37;
2:4 — Шабо (Хоффман) — 56:34;
2:5 — Стаал (Уильямс, Линдхольм) — 59:25 (en)