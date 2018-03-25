Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 24 на 25 марта

Открытие академии мини-футбола в Москве, уникальные разработки ученых для жизни вне Земли, прогнозы о том, какой будет внешняя политика РФ и чем закончится диппротивостояние с Британией, обращение Баскова к Осборну и марсианские пейзажи на снегу.

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве ФК и МФК "Спартак" , что станет основой реализации проекта Академии мини-футбола.

За «Час Земли» столица сэкономила почти 30 мегаватт-часов.

Дмитрий Песков рассказал, какой будет внешняя политика РФ в ближайшие шесть лет, а экс-посол Великобритании Энтони Брэнтон предположил, чем закончится дипломатическое противостояние между странами.

Петр Порошенко назвал разоблачения Саакашвили и Савченко достойными учебников спецслужб.

Российские ученые-энтузиасты разрабатывают систему жизнеобеспечения человека за пределами Земли.