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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 24 на 25 марта
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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 24 на 25 марта 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Открытие академии мини-футбола в Москве, уникальные разработки ученых для жизни вне Земли, прогнозы о том, какой будет внешняя политика РФ и чем закончится диппротивостояние с Британией, обращение Баскова к Осборну и марсианские пейзажи на снегу.
В Москве подписано соглашение о сотрудничестве ФК и МФК "Спартак", что станет основой реализации проекта Академии мини-футбола.
За «Час Земли» столица сэкономила почти 30 мегаватт-часов.
Дмитрий Песков рассказал, какой будет внешняя политика РФ в ближайшие шесть лет, а экс-посол Великобритании Энтони Брэнтон предположил, чем закончится дипломатическое противостояние между странами.
Петр Порошенко назвал разоблачения Саакашвили и Савченко достойными учебников спецслужб.
Российские ученые-энтузиасты разрабатывают систему жизнеобеспечения человека за пределами Земли.
А Николай Басков предложил Оззи Осборну встретиться-поговорить о практически одинаковых концертных афишах.
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