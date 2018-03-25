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Летом Моуринью рассчитывает потратить свыше 200 миллионов евро
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Летом Моуринью рассчитывает потратить свыше 200 миллионов евро 

Soccer News 38 минут назад
Фото: Soccer News
Ближайшим летом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает потратить кругленькую сумму на новые трансферы.
Так, по сведениям Mirror, наставник «красных дьяволов» надеется выбить у руководства своего клуба на усиление состава команды порядка 230-ти миллионов евро. Эти средства португальский специалист намерен потратить на трех игроков, входящих в его трансферный шорт-лист: Рафаэля Варана ("Реал") или Маркиньоса (ПСЖ), Тони Крооса ("Реала") или Марко Верратти (ПСЖ) и Алекса Сандро ("Ювентус").
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