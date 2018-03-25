Поражение российских керлингисток в полуфинале ЧМ, победа ЦСКА над «Йокеритом» и шайбы Кузнецова и Тарасенко в НХЛ. Главные новости утра 

Российские керлингистки проиграли Швеции в полуфинале чемпионата мира в Канаде.
Московский ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в финал Западной конференции КХЛ.
Семен Варламов стал первой звездой встречи, в которой «Колорадо» по буллитам переиграл «Вегас».
Дубль Евгения Кузнецова принес «Вашингтону» волевую победу в Монреале.
Шайба Владимира Тарасенко прервала десятиматчевую победную серию «Коламбуса».
29 сэйвов Андрея Василевского и передача Михаила Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в Нью-Джерси.
А 43 сэйва Александра Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало».
"Каролина" не без помощи Валентина Зыкова переиграла «Оттаву».
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Анжелике Кербер в третьем круге турнира в Майами.
В параллельной встрече первая ракетка мира Симона Халеп уступила Агнешке Радваньске.
У мужчин сенсационное поражение потерпел Роджер Федерер. А Карен Качанов вышел в третий круг турнира.
Футболисты сборной Чили выиграли у команды Швеции в товарищеском матче.
Сборная Грузии разгромила команду Литвы, полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе получил травму и покинул поле на носилках.
Голкиперы сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018 в России.
Матч легенд «Баварии» и «Ливерпуля» завершился результативной ничьей.
Баскетболисты «Филадельфии» одержали победу в шестом матче подряд.
27 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Нью-Орлеан».
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Кузнецов оформил дубль в матче с «Монреалем»
Тарасенко набрал 60-е очко в сезоне, забив Бобровскому
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