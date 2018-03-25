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В новом сезоне расходы «Барселоны» на заработные платы вырастут до 600 миллионов евро
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В новом сезоне расходы «Барселоны» на заработные платы вырастут до 600 миллионов евро 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Сообщается, что текущие траты на оклады футболистов первой и второй команд, а также их тренерских штабов равняются 390 миллионам евро. Однако уже в новом сезоне эта сумма может вырасти до почти невероятных 600 миллионов евро.
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