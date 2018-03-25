Шавло: «Непозволительно пропускать три мяча за тринадцать минут даже от бразильцев»

— Как вам игра с бразильцами?

— Первый тайм можно занести в актив. Есть мнение, что бразильцы играли не в полную силу, знакомились с полем, а во втором тайме они прибавили. Я думаю, что это заблуждение. Наши играли дисциплинировано, помогали друг другу, у соперника особо не возникало моментов. У нас тоже были подходы, но, к сожалению, в атаке во втором тайме мы ничего особого не создали. Чувствуется, что еще нет игрового тонуса после начала нашего чемпионата, чтобы мы могли что-то противопоставить сопернику. А бразильцы провели уже достаточно матчей, и это позволяет им играть с преимуществом. Плюс индивидуальное мастерство сказалось во втором тайме, а мы немного приоткрылись, подумали, что можем играть более открыто.

— Что скажете об игре нашей команды в обороне?

— Еще до матча было ясно, что будут проблемы в обороне, что бразильцы начнут играть с определенным старанием в атаке, что и проявилось. Ну и ошибки в защите были. Без них никуда, потому что в таком составе в этой линии мы ни разу не выходили на поле. В первом тайме средняя линия играла дисциплинировано и больше от обороны, а после перерыва мы раскрылись, стали идти вперед, туда пошел Глушаков, Зобнин и образовались зоны, куда проникал соперник и делал передачи. Голы тоже пришли оттуда. Что касается пенальти, он был. Непонятно почему оставили эту зону без присмотра. Там вообще никого не было — ни подстраховать не могли, ничего. В итоге пришлось фолить футболисту средней линии. Если говорить в целом — есть определенные проблемы, и мы знали это до матча. С другой стороны, Бразилия — это Бразилия. Она может обыграть любую команду с таким счетом, поэтому не надо зацикливаться. У нас были хорошие моменты во втором тайме. но, к сожалению, не забили. Надо извлечь из этой игры что-то позитивное. Мы противостояли сопернику, который претендует на чемпионское звание. Так же, как и Франция. С такими командами нам трудно играть на равных.

— Если продолжать тему нашей новой линии обороны, Кутепов — Гранат — Кудряшов, ребята не впечатлили в таком сочетании?

— Кудряшов с Кутеповым играли, а вот Гранат долгое время не выступал. Думаю, для него позиция была не совсем удобная, потому что он левша, а они играли в три центральных. Думаю, выступали те, кто был лучшим на данный момент на этих позициях.

— Наиграли мы на гол, как думаете?

— Считаю, что наиграли. Заболотный должен был реализовывать момент. Я не понял, как он умудрился не забить, возможно не подстроился, когда мяч отскочил. У Миранчука были хорошие моменты, у Дзагоева. С выходом Алана игра в атаке преобразилась. Он старался играть креативно, и Миранчук тоже. В целом шансы во втором тайме у нас были, но мы не смогли их реализовать. Это тоже одна из наших проблем, потому что в чемпионате России уровень футболистов немного другой. Точнее на порядок ниже, и здесь такие моменты проходят, мы забиваем, а у бразильцев индивидуальное мастерство игроков на высочайшем уровне, и такое не проходит. Здесь нужно более бережно относиться к своим шансам. Было немного странно, что в нападении не проявил себя Фёдор Смолов . Он был один впереди, старался, но моментов у него не было.

— Во втором тайме случился отрезок, когда мы за тринадцать минут пропустили три мяча. Почему так произошло?

— Бывают такие отрезки, когда ты имеешь полное преимущество, а потом соперник. И вот в один из таковых мы не смогли собраться. Обычно, когда забивают мяч, команда встряхивается и играет более дисциплинировано, а здесь, конечно, непозволительно пропускать три мяча за тринадцать минут даже от бразильцев.

— Из тех ребят, кого Черчесов не вызвал в сборную, кто мог бы еще усилить нашу команду?

— Есть травмированные футболисты, но мы понимаем, что большая их часть не восстановится до чемпионата мира. Если брать оборону, то не думаю, что у нас есть те игроки, кто по мастерству превосходит тех, кто сейчас в сборной.

— Есть Семёнов, например.

— Нужно пробовать. Того же Семёнова тоже пробовали в средней линии. Есть еще несколько фамилий. Они все были задействованы в сборной в определенное время, но особо себя не проявили. Есть те, кто выделяется в нашем чемпионате, но это не дает гарантии, потому что РФПЛ — одно, а чемпионат мира — совсем другое. Дай бог, чтобы появлялись молодые игроки. Но это уже решение главного тренера.