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Председатель ВК НПКСК Ван Ян призвал укреплять и развивать партийную систему нового типа
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Председатель ВК НПКСК Ван Ян призвал укреплять и развивать партийную систему нового типа 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Председатель ВК НПКСК 13-го созыва Ван Ян во время посещения центральных комитетов некоммунистических партий и Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев /ВАПТ/ призвал в полной мере задействовать уникальные преимущества сформировавшейся в Китае партийной системы нового типа.
Ван Ян, который также является членом ПК Политбюро ЦК КПК, сделал упор на необходимость изучать и воплощать в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи и дух 19-го съезда КПК, а также неуклонно укреплять и развивать систему многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК.
Ван Ян призвал некоммунистические партии постоянно укреплять общую идеологическую и политическую основу для согласованных усилий, сконцентрироваться на главных задачах для продвижения высококачественного развития, обеспечения и улучшения жизни народа и одержания победы в ключевых сражениях против рисков, бедности и загрязнения.
Он также призвал ВАПТ обеспечить всесторонний и эффективный охват негосударственного сектора экономики и содействовать созданию отношений нового типа между властью и бизнесом.
Лидеры некоммунистических партий и ВАПТ рассказали Ван Яну о своей ситуации и рабочих планах и выдвинули свои предложения относительно развития единого фронта и многопартийного сотрудничества в новую эпоху. -0-
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