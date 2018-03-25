Председатель ВК НПКСК Ван Ян призвал укреплять и развивать партийную систему нового типа

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Председатель ВК НПКСК 13-го созыва Ван Ян во время посещения центральных комитетов некоммунистических партий и Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев /ВАПТ/ призвал в полной мере задействовать уникальные преимущества сформировавшейся в Китае партийной системы нового типа.

Ван Ян, который также является членом ПК Политбюро ЦК КПК, сделал упор на необходимость изучать и воплощать в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи и дух 19-го съезда КПК, а также неуклонно укреплять и развивать систему многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК.

Ван Ян призвал некоммунистические партии постоянно укреплять общую идеологическую и политическую основу для согласованных усилий, сконцентрироваться на главных задачах для продвижения высококачественного развития, обеспечения и улучшения жизни народа и одержания победы в ключевых сражениях против рисков, бедности и загрязнения.

Он также призвал ВАПТ обеспечить всесторонний и эффективный охват негосударственного сектора экономики и содействовать созданию отношений нового типа между властью и бизнесом.

Лидеры некоммунистических партий и ВАПТ рассказали Ван Яну о своей ситуации и рабочих планах и выдвинули свои предложения относительно развития единого фронта и многопартийного сотрудничества в новую эпоху. -0-