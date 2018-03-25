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Албания — Норвегия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 26 марта
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Албания — Норвегия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 26 марта 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Албания
Сборная Албании попала в одну группу вместе с Испанией и Италией. Поэтому, шансов пробиться на чемпионат мира у нее не было.
«Горные орлы» смогли занять 3-е место, опередив Израиль на один пункт и Македонию на 2-а. В 10-ти встречах футболисты Пануччи заработали 13-ть баллов.
В отборе к ЧМ-2018 албанцам можно занести в актив только победу в Израиле со счетом 3:0. Лидерам группы они проиграли во всех встречах с общим счетом 0:8.
После квалификации Албания успела сыграть только один поединок. В Анталье албанцы переиграли сборную Турции со счетом 3:2. Тем самым «горные орлы» прервали 5-матчевую серию без побед в контрольных встречах.
Последний раз оппоненты играли между собой в отборе к ЧМ-2014. На своем поле албанцы сыграли вничью с норвежцами (1:1), на выезде одержали победу со счетом 1:0.
Норвегия
Норвежская дружина заняла 4-ю строчку в своей компании. В 10-ти поединках «викинги» заработали 13-ть баллов, одержав 4-е победы. Что правда 2-е из них над Сан-Марино (4:1 и 8:0).
На выезде норвежцы проиграли все матчи (кроме Сан-Марино). Общий счет этих встреч — 1:11. Случился полный провал в игре с Германией, в котором «сверла» были разгромлены со счетом 0:6.
В конце прошлого года Норвегия провела 2-а товарищеских матча и оба проиграла. Сначала в Скопье уступила Македонии (0:2), затем в Трнаве проиграла словакам (0:1).
Последний раз «викинги» смогли одержать выездную победу в товарняке в январе 2014 года, обыграв Молдавию (2:1). Затем последовала серия из 9-ти матчей без побед (2 ничьи и 7 поражений).
Прогноз
В предстоящей игре встретятся команды приблизительно равного уровня. Обе сборные демонстрируют оборонительный футбол, если не брать в учет игры с откровенными аутсайдерами.
Небольшое предпочтение букмекеры отдают хозяевам: победа Албании — 2,50, победа Норвегии — 2,70, ничья — 3,50.
Можно рискнуть и поставить в этом матче на ничью за 3,50, ведь в половине своих поединков между собой оппоненты не выявляли сильнейшего.
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