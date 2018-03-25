Фристайлисты Бертанья и Нуммедал победили в зачете дисциплины биг-эйр в Кубке мира

Итальянка Сильвия Бертанья и норвежец Кристиан Нуммедал победили в общем зачете дисциплины биг-эйр в Кубке мира по фристайлу. На заключительном этапе в данном виде программы в Квебеке Бертанья стала второй с результатом 174,0 очка. Победила канадка Дара Хоуэлл — 175.0. Третье место заняла другая представительница Канады Меган Кресси — 152,80. В общем зачете Кубка мира в биг-эйре Бертанья стала первой с 162 очками. Второе место заняла швейцарка Джулия Танно (160), третье — чилийка Доминик Охако (155). У мужчин в Квебеке победу одержал Нуммедал — 189,0. Второй результат показал швед Хуго Бурвалль (182,40), третий — канадец Тил Харле (182,0). В общем зачете на счету Нуммедала стало 229 очков. Второе место занял швейцарец Элиас Амбюль — 179. Третьим стал Бурвалль — 174.