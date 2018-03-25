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Когда все банкоматы и терминалы будут принимать новые купюры?
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Когда все банкоматы и терминалы будут принимать новые купюры? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Не все банкоматы принимают новые российские купюры. Речь идет о банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на Центробанк, эти купюры все еще не распознают 15% всех банкоматов, хотя с их появления прошло почти полгода.
В соцсетях пишут, что двухсотрублевки и двухтысячные не проходят в терминалах метро. Причины объясняет президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:
Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков «Когда появляется новая купюра, автоматы, банкоматы соответствующим образом должны быть настроены на портрет данной купюры. Это денег стоит. Нужно адаптировать, нужно всюду эти дополнения внести. Это трудоемкая работа, потому что много банкоматов, где-то успевают, где-то не успевают. Но это вопрос времени, не более того».
В ЦБ ранее заявляли, что причина неготовности банкоматов в том, что до выпуска банкнот в обращение регулятор присылал банкам только образцы купюр. Обновление устройств началось лишь после официальной презентации новых денег.
В Сбербанке РБК заявили, что новые купюры принимают практически все устройства самообслуживания, для которых реализована техническая возможность обновления. В Альфа-банке говорят, что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей принимают 95% банкоматов. В ВТБ новые купюры распознают 80% устройств.
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