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Луис Адриано: Были опасения перед приездом в Россию, но сейчас я счастлив
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Луис Адриано: Были опасения перед приездом в Россию, но сейчас я счастлив 

Советский спорт 1 час назад
— Почему два раза пропускали в концовках матчей с «Марибором»?
— Немного расслаблялись в концовках. Не хватало концентрации, поэтому пропускали голы. Но тем и интересен футбол. Какие у меня есть приметы? Каждый гол посвящаю своей дочке, — цитирует Адриано «Матч ТВ». — А после игры звоню папе, узнают, как играл. Что меня больше всего радует в России? Меня делает счастливым то, что на наши игры приходит так много людей. Что касается моего перехода в "Спартак" — не ожидал, что меня встретят здесь так тепло. Были опасения перед приездом в Россию. Но теперь чувствую себя здесь очень счастливым.
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