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Клаудио Браво может перейти в «Наполи»
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Клаудио Браво может перейти в «Наполи» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство «Наполи» рассматривает возможность подписания контракта с вратарем «Манчестер Сити» Клаудио Браво, сообщает Radio Crc. Чилийский голкипер в этом сезоне имеет мало игровой практики в составе команды Хосепа Гвардьолы — в его активе 9 пропущенных мячей в 11 матчах (4 — «на ноль»).
Таким образом, 34-летний Браво в новом сезоне может стать основным голкипером неаполитанцев и сменить на этом посту Пепе Рейну, который, как ожидается, после завершения сезона-2017/18 на правах свободного агента перейдет в «Милан». По данным источника, переходу могут помещать финансовые требования голкипера.
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