Обзор игрового дня НХЛ. 24 марта 2018 года. Кузнецов забил после травмы

Три матча был вынужден пропустить ведущий центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов , неудачно влетев в борт после подножки защитника «Айлендерс». Болельщики и специалисты уже бросились прогнозировать, как скажется потеря челябинца на игре Александра Овечкина , и сможет ли Кузнецов восстановиться хотя бы к середине первого раунда плей-офф, но всё оказалось не так страшно.

Хот-доги для Кузнецова

«Впервые пропустил несколько матчей подряд именно из-за травмы. В 2014-м году я несколько раз сидел в запасе, вы помните? Ощущения необычные, странные, но иногда это даже может помочь. Получаешь дополнительную тренировку, возможность посмотреть хоккей из-под потолка. Кроме того, на некоторых стадионах есть вполне приличные хот-доги. Но сегодня, похоже, про хот-доги придётся забыть. Впрочем, я знаю одно отличное местечко, где они очень хороши», — сказал Евгений перед матчем с «Монреалем», находясь в хорошем настроении. «Женя — один из лучших хоккеистов НХЛ. Конечно, мы скучаем по его мастерству и скорости. Когда у вас есть и Кузнецов, и Бекстрём, то получается двуглавый монстр, это оказывает на соперника гораздо больше давления. Кузнецов нужен нам и в большинстве, и в равных составах, это очень динамичный игрок», — добавил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, вернувший Евгения в первую тройку к Овечкину и Тому Уилсону

Активных действий от Кузнецова болельщикам долго ждать не пришлось. После того, как Алекс Гальченюк на девятой минуте открыл счёт, «Вашингтон» получил право на игру в большинстве, и численный перевес был мастерски реализовал Евгением. Для Кузнецова эта шайба стала 22-й в нынешнем сезоне — форвард продолжает улучшать свой личный снайперский рекорд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

На старте третьего периода «Вашингтон» ещё раз удачно реализовал численное преимущество, и вновь в центре внимания был Кузнецов. Челябинца вывел на ударную позицию Никлас Бекстрём, после прекрасной передачи которого оставалось только подставить клюшку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Помимо Кузнецова необычно активен в деле поражения чужих ворот был партнёр российского дуэта по первому звену Том Уилсон. Силовик «столичных» оформил дубль, и был близок к хет-трику.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Что же касается Александра Овечкина, то он остался на отметке в 44 заброшенные шайбы. «Конечно, 50 голов всё ближе, хочется добраться до этой отметки. Но я всегда говорю, что в этой лиге очень трудно забивать, особенно в конце сезона, когда команды бьются за место в плей-офф и играют жёстко. Но в каждом матче шансы появляются, надо их просто использовать. Я не фокусируюсь на отметке в 50 шайб», — отметил капитан «Вашингтона».

Ещё один успех Варламова

«Колорадо» сделал важнейший шаг к попаданию в плей-офф, обыграв по буллитам «Вегас». Этот выигрыш стал для «лавин» пятым в семи последних матчах, а одним из главных его творцов стал голкипер «Эвеланш» Семён Варламов. Россиянин отразил 39 выстрелов «Голден Найтс» за 65 минут игрового времени и нейтрализовал все три буллита. Штрафные броски в ворота Марка-Андре Флёри тоже было не заладились: Натан Маккиннон бросил выше ворот, Микко Рантанен угодил в штангу, и лишь последний бьющий, которым оказался Габриэль Ландеског , принёс «Колорадо» столь желанный успех.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Я чувствовал себя отлично, что еще тут сказать? Если мы выйдем в плей-офф, я буду чувствовать себя еще лучше. Выход в плей-офф — наша главная цель, за нее мы и бьемся в каждой встрече», — сказал Варламов в интервью официальному сайту лиги.

Тарасенко не сбавляет оборотов

Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, пропустив пару матчей из-за травмы верхней части тела, с особым рвением принялся помогать команде попасть в кубковую зону. В предыдущем матче с «Ванкувером» он отметился эффектным голом, забросив Андерсу Нильссону между щитков, а день спустя не пощадил старого знакомого Сергея Бобровского . Шайба Тарасенко стала победной для «музыкантов» в матче, а персонально для него 29-й в нынешнем регулярном чемпионате — Владимир вплотную подобрался к важному психологическому рубежу в 30 голов за сезон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Карлссон вернулся, Зыков отметился двумя очками

Два матча пропустил капитан «Оттавы» Эрик Карлссон, в семье которого случилась трагедия: супруга шведа Мелинда потеряла сына на девятом месяце беременности. Болельщики «сенаторов» всячески поддерживали защитника, на что тот откликнулся словами признательности. «Мы хотим поблагодарить всех за вашу поддержку и сердечные пожелания, а также за уважительное отношение к нашей личной жизни и процессу, через который нам предстоит пройти. Нам очень повезло быть родителями Акселя. Пусть он так и не родился, мы знаем, что однажды сможем быть с ним при иных обстоятельствах, а та радость, что он подарил нам, останется с нами на всю жизнь», — отметил Карлссон и не стал долго задерживаться с возвращением на лёд. В матче с «Оттавой» своим первым ассистентским дублем в НХЛ отметился форвард «Каролины» Валентин Зыков , на счету которого уже был голевой дубль во встрече с «Аризоной». Зыков был признан третьей звездой матча, в трёх матчах в НХЛ на его счету 4 (2+2) очка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Флорида» показала характер

«Пантеры» на деле доказали обоснованность своих претензий на попадание в кубковую зону. В домашнем матче с «Аризоной» Дадонов и компания уступали с разницей в две шайбы в начале второго периода, но затем забили четыре гола подряд и вырвали победу. Голевой передачей в решающей шайбе отметился российский форвард Максим Мамин

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Тампа»: первое поражение после трёх побед

«Молнии» не смогли устоять перед натиском «Нью-Джерси», который отчаянно бьётся за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Тампа»был чуть активнее по количеству бросков в створ ворот (36 против 31), но эффективные действия лидеров «Дэвилз» Нико Хишира, Кайла Палмьери и Тейлора Холла решили исход встречи в пользу хозяев.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Случилось то, что предсказывали многие болельщики. Финишный спурт капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида позволил ему обогнать в гонке бомбардиров Никиту Кучерова, который в последнее время несколько притормозил. В матче с «Лос-Анджелесом» Макдэвид оформил голевой дубль, и на один балл превзошёл показатель Никиты (96 очков против 95). Теперь у Макдэвида есть 8 матчей в карьере, в которых он забивал минимум два гола: в истории «Эдмонтона» это удавалось лишь Уэйну Гретцки (15 таких матчей), Джимми Карсону (13) и Марку Мессье (10).

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.