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Лопетеги: «У Аргентины отличная команда с великолепными игроками»
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Лопетеги: «У Аргентины отличная команда с великолепными игроками» 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о своих ожиданиях от предстоящей товарищеской встречи с командой Аргентины.
Встреча пройдет сегодня, 27 марта. Начало — в 22.30.
"Сампаоли сказал, что ничему не может научить Месси? Я считаю, что пока игрок выступает на высоком уровне, он всегда получает опыт в тех условиях, которые у него имеются.
Мы не слишком много думаем о том, будет ли играть Месси против нас. Даже такой фантастический игрок, как Лео, вырос в условиях сотрудничества с Сампаоли. У Аргентины отличная команда с великолепными игроками. Нас ждёт шикарный матч", — сказал он.
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