Лопетеги: «У Аргентины отличная команда с великолепными игроками»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о своих ожиданиях от предстоящей товарищеской встречи с командой Аргентины.

Встреча пройдет сегодня, 27 марта. Начало — в 22.30.

"Сампаоли сказал, что ничему не может научить Месси? Я считаю, что пока игрок выступает на высоком уровне, он всегда получает опыт в тех условиях, которые у него имеются.

Мы не слишком много думаем о том, будет ли играть Месси против нас. Даже такой фантастический игрок, как Лео, вырос в условиях сотрудничества с Сампаоли. У Аргентины отличная команда с великолепными игроками. Нас ждёт шикарный матч", — сказал он.