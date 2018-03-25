Главный тренер «Нэшвилла» Лавиолетт в игре с «Уайлд» был удалён до конца матча 

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт получил матч-штраф в третьем периоде встречи с «Миннесотой Уайлд» (1:4).
Наставник гостей остался недоволен решением арбитров в эпизоде, когда нападающий «Предаторз» Скотт Хартнелл получил двухминутный штраф за нарушение против форварда «Уайлд» Йоэля Эрикссона Эка. Судьи возобновили игру после возникшей паузы, однако уже через четыре секунды им пришлось вновь прервать матч, чтобы выписать разгорячённому тренеру штраф до конца игры.
Матч судили арбитры Фредерик Л'Экюйе и Горд Дуайер.
Видео эпизода можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.