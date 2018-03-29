Болельщики ЧМ-2018 смогут заказать бесплатные билеты на поезд по телефону

«Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матч в том городе, куда бронируется билет на поезд, и оформить паспорт болельщика. Во время чемпионата на каждом из 19 железнодорожных вокзалов в 11 городах проведения мундиаля начнут работать кассы, где также можно будет оформить бесплатный билет», — сообщила пресс-служба транспортной дирекции чемпионата.

Отмечается, что сотрудники дирекции проводят консультации на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком. Они круглосуточно помогают с выбором оптимального маршрута на бесплатных поездах и оформлением необходимых документов.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов 11-ти городов страны.