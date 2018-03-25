Евгений Савин: Вопрос в том, есть ли правильная система в «Амкаре»

— Как вы относитесь к тому, что «пермяки» не могут играть на домашнем стадионе? Не кажется ли вам перенос матча с «Локомотивом» в Черкизово немного неспортивным?

— Я плохо знаю ситуацию в «Амкаре» изнутри. Очень сложно судить, когда ты не понимаешь, что происходит внутри. Я знаю, что есть проблема с деньгами. Я знаю, что в команде не всегда бывает хорошее настроение, — цитирует Савина Rusfootball.Info. — Я вспоминаю Пермь с удовольствием, потому что там действительно любят футбол. Мне бы хотелось, чтобы команда осталась. И хотелось бы, чтобы туда пришел разум — может быть, какие-то стабильные финансирования.

— Согласитесь ли вы с тем, что руководство любого клуба можно признать неэффективным, если у него заканчиваются деньги и отсутствуют спонсоры?