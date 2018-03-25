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Евгений Савин: Вопрос в том, есть ли правильная система в «Амкаре»
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Евгений Савин: Вопрос в том, есть ли правильная система в «Амкаре» 

Советский спорт 1 час назад
— Как вы относитесь к тому, что «пермяки» не могут играть на домашнем стадионе? Не кажется ли вам перенос матча с «Локомотивом» в Черкизово немного неспортивным?
— Я плохо знаю ситуацию в «Амкаре» изнутри. Очень сложно судить, когда ты не понимаешь, что происходит внутри. Я знаю, что есть проблема с деньгами. Я знаю, что в команде не всегда бывает хорошее настроение, — цитирует Савина Rusfootball.Info. — Я вспоминаю Пермь с удовольствием, потому что там действительно любят футбол. Мне бы хотелось, чтобы команда осталась. И хотелось бы, чтобы туда пришел разум — может быть, какие-то стабильные финансирования.
— Согласитесь ли вы с тем, что руководство любого клуба можно признать неэффективным, если у него заканчиваются деньги и отсутствуют спонсоры?
— Смотрите, год назад «Амкар» продал Селихова и Джикию в «Спартак». Если клуб за год-два продает двух футболистов в топ-команду, то это уже неплохо. Другое дело, конечно, как уже эти деньги расходуются. Есть ли система внутри клуба, чтобы выращивать и продавать игроков — вот в чем вопрос. Тут очень сложно говорить, потому что надо находиться внутри клуба.
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