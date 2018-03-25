В США у баскетболиста во время матча остановилось сердце

Баскетбольный матч американской G-лиги между командами «Гранд-Рапидс» и «Детройт Пистонс» был остановлен из-за остановки сердца у игрока хозяев площадки, сообщает "Советский спорт" По информации Wood TV8, Зек Апшоу за 40 секунд до конца игры потерял сознание и упал. Медики увезли его в больницу. На данный момент баскетболист находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что хорватский футболист Бруно Бобан скончался во время матча третьего дивизиона национального чемпионата после удара мячом в грудь.