Ещё
Тюменский бар, где отдыхал Губерниев, пришлось закрыть из-за наплыва посетителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменский бар, где отдыхал Губерниев, пришлось закрыть из-за наплыва посетителей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени вчера, 24 марта, пришлось временно закрыть для посетителей бар «Авиатор». Причиной тому стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который каждый вечер после этапа Кубка мира по биатлону ходил туда петь песни. О том, что заведение не может принять гостей, было объявлено на странице бара:— Дорогие гости, приносим свои извинения за неудобства. К сожалению, наш бар не может вместить всех желающих. Просим отнестись с пониманием к тому, что вход заведение может быть закрыт. Наплыв гостей, желающих посмотреть на знаменитого комментатора, был в первую очередь связан с тем, что сам Дмитрий Губерниев во время соревнований в «Жемчужине Сибири» объявил всем болельщикам, что планирует вечер провести в баре «Авиатор» и приглашает всех провести вместе время. Видимо, тюменцы прислушались к его призыву.
@baraviator, Тюмень — это было невероятно! Просто супер — аншлаг, живое выступление, эмоции и счастье! В субботу после гонок продолжение! Вперёд!🎤🎤🎤🎤🎤🎸🎸🎸🎸🏆🏆🏆🤪🤪🤪👊👊🌹🌹👍👍🎤🎤🎤🎤🤘🏻🤘🏻🔥🔥🔝🔝🔝🔝🔝🤟🤟🤟😊😊❤️❤️❤️🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #люди #вечер #аншлаг #супер #тюмень #кубокмира #ура  Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 23 Мар 2018 в 3:28 PDT  Сегодня, 25 марта, в Тюмени пройдут последние старты этапа Кубка мира по биатлону. На трассу планирует выйти и Антон Шипулин, которому пока не удалось завоевать медалей на родной земле. Ранее 72.ru посчитали затраты на проведение состязаний в областной столице. В общей сложности нам удалось найти 40 контрактов на сайте Госзакупок. Их общая стоимость превышает 96 миллионов рублей.
72.ru: последние новости
Тюменцы продают чайники, блендеры и фены, выигранные в день выборов Машем шашкой и разгоняем собак: тестируем необычные виды спорта, которыми можно заняться в Тюмени На этот раз без медали: тюменский биатлонист Антон Шипулин провалил спринт на этапе Кубка мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко обратился к Загитовой123
Российский боксер стал чемпионом мира1
Россия сразится с США за медаль4
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой108
Футболист умер прямо во время матча3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение