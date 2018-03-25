Тюменский бар, где отдыхал Губерниев, пришлось закрыть из-за наплыва посетителей 

В Тюмени вчера, 24 марта, пришлось временно закрыть для посетителей бар «Авиатор». Причиной тому стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который каждый вечер после этапа Кубка мира по биатлону ходил туда петь песни. О том, что заведение не может принять гостей, было объявлено на странице бара:— Дорогие гости, приносим свои извинения за неудобства. К сожалению, наш бар не может вместить всех желающих. Просим отнестись с пониманием к тому, что вход заведение может быть закрыт. Наплыв гостей, желающих посмотреть на знаменитого комментатора, был в первую очередь связан с тем, что сам Дмитрий Губерниев во время соревнований в «Жемчужине Сибири» объявил всем болельщикам, что планирует вечер провести в баре «Авиатор» и приглашает всех провести вместе время. Видимо, тюменцы прислушались к его призыву.
@baraviator, Тюмень — это было невероятно! Просто супер — аншлаг, живое выступление, эмоции и счастье! В субботу после гонок продолжение! Вперёд!🎤🎤🎤🎤🎤🎸🎸🎸🎸🏆🏆🏆🤪🤪🤪👊👊🌹🌹👍👍🎤🎤🎤🎤🤘🏻🤘🏻🔥🔥🔝🔝🔝🔝🔝🤟🤟🤟😊😊❤️❤️❤️🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #люди #вечер #аншлаг #супер #тюмень #кубокмира #ура Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 23 Мар 2018 в 3:28 PDT Сегодня, 25 марта, в Тюмени пройдут последние старты этапа Кубка мира по биатлону. На трассу планирует выйти и Антон Шипулин, которому пока не удалось завоевать медалей на родной земле. Ранее 72.ru посчитали затраты на проведение состязаний в областной столице. В общей сложности нам удалось найти 40 контрактов на сайте Госзакупок. Их общая стоимость превышает 96 миллионов рублей.