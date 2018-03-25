Тюменский бар, где отдыхал Губерниев, пришлось закрыть из-за наплыва посетителей

72.ru: последние новости

Тюменцы продают чайники, блендеры и фены, выигранные в день выборов

Машем шашкой и разгоняем собак: тестируем необычные виды спорта, которыми можно заняться в Тюмени

На этот раз без медали: тюменский биатлонист Антон Шипулин провалил спринт на этапе Кубка мира