Маттеус заявил о неготовности сборной Англии к ЧМ-2018

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что команда Англии не готова к выступлению на чемпионате мира — 2018. Его слова приводит "Советский спорт"

"Мне нравится английская команда. В ней есть много талантливых молодых игроков. Они показывают хорошие результаты на молодежном уровне. Думаю, это очень помогло основной команде. Также большой вклад вносят и сильные клубные тренеры, такие как Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола", — цитирует специалиста Sky Sports.

Также Маттеус заявил о неготовности английской сборной к чемпионату мира в России.

"Им еще рано выступать на этом чемпионате мира. Чувствую, что через четыре года в английском футболе что-то может измениться как на международном уровне, так и на клубном", — добавил он.