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Маттеус заявил о неготовности сборной Англии к ЧМ-2018
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Маттеус заявил о неготовности сборной Англии к ЧМ-2018 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: caughtoffside.com
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что команда Англии не готова к выступлению на чемпионате мира — 2018. Его слова приводит "Советский спорт".
"Мне нравится английская команда. В ней есть много талантливых молодых игроков. Они показывают хорошие результаты на молодежном уровне. Думаю, это очень помогло основной команде. Также большой вклад вносят и сильные клубные тренеры, такие как Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола", — цитирует специалиста Sky Sports.
Также Маттеус заявил о неготовности английской сборной к чемпионату мира в России.
"Им еще рано выступать на этом чемпионате мира. Чувствую, что через четыре года в английском футболе что-то может измениться как на международном уровне, так и на клубном", — добавил он.
Ранее Джесси Лингард назвал гол за сборную Англии лучшим моментом в карьере.
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