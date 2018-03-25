Экс-игрок «Амкара» выразил сомнение в наличии правильной системы в клубе

Бывший форвард «Амкар» Евгений Савин выразил мнение по поводу правильной системы финансирования в клубе. Его слова приводит Rusfootball.info.

"Я плохо знаю ситуацию в «Амкаре» изнутри. Очень сложно судить, когда ты не понимаешь, что происходит внутри. Я знаю, что есть проблема с деньгами. Я знаю, что в команде не всегда бывает хорошее настроение.

Я вспоминаю Пермь с удовольствием, потому что там действительно любят футбол. Мне бы хотелось, чтобы команда осталась. И хотелось бы, чтобы туда пришел разум — может быть, какие-то стабильные финансирования", — заявил Савин.

Также специалист выразил сомнение в том, что клуб способен выращивать и продавать игроков.

"Есть ли система внутри клуба, чтобы выращивать и продавать игроков — вот в чем вопрос. Тут очень сложно говорить, потому что надо находиться внутри клуба", — отметил он.

Ранее сообщалось, что «Амкар» получит 20 млн рублей за перенос матча с «Локомотивом» в Москву.