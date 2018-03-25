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Экс-игрок «Амкара» выразил сомнение в наличии правильной системы в клубе
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Экс-игрок «Амкара» выразил сомнение в наличии правильной системы в клубе 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший форвард «Амкар» Евгений Савин выразил мнение по поводу правильной системы финансирования в клубе. Его слова приводит Rusfootball.info.
"Я плохо знаю ситуацию в «Амкаре» изнутри. Очень сложно судить, когда ты не понимаешь, что происходит внутри. Я знаю, что есть проблема с деньгами. Я знаю, что в команде не всегда бывает хорошее настроение.
Я вспоминаю Пермь с удовольствием, потому что там действительно любят футбол. Мне бы хотелось, чтобы команда осталась. И хотелось бы, чтобы туда пришел разум — может быть, какие-то стабильные финансирования", — заявил Савин.
Также специалист выразил сомнение в том, что клуб способен выращивать и продавать игроков.
"Есть ли система внутри клуба, чтобы выращивать и продавать игроков — вот в чем вопрос. Тут очень сложно говорить, потому что надо находиться внутри клуба", — отметил он.
Ранее сообщалось, что «Амкар» получит 20 млн рублей за перенос матча с «Локомотивом» в Москву.
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