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Хавбек ПСЖ может перебраться в Турцию
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Хавбек ПСЖ может перебраться в Турцию 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Бешикташ» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику ПСЖ Хавьеру Пасторе, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 10 миллионов евро. При этом турки готовы сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. ПСЖ, в свою очередь, не прочь продать игрока, но хочет получить порядка 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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