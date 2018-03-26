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Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018
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Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Исландия объявила дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, сообщило Министерство иностранных дел страны, передает «Интерфакс».
«Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, ее союзниками и партнерами присоединяется к совместной реакции на химическую атаку в Солсбери. Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен», говорится в сообщении ведомства в твиттере.
4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Сосбери. Они госпитализированы в критическом состоянии и оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли. Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса «Новичок». Власти Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство.
Британские официальные лица крайне жёстко отреагировали на инцидент с отравлением Скрипаля, который привёл к существенной эскалации напряжённости в российско-британских отношениях, высылке значительного числа дипломатов обеими сторонами и другим взаимным санкциям.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту со Скрипалем.
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