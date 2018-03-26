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Исландия приостановила контакты с Россией и объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018
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Исландия приостановила контакты с Россией и объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 

Newsru.com 11 часов назад
Правительство Исландии уведомило посольство России в Рейкьявике о временной приостановке любых двухсторонних контактов с Кремлем в знак солидарности с Великобританией и другими западными странами, присоединившимися к скоординированному ответу на химическую атаку в Солсбери. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в этой стране Антон Васильев.
"Сегодня мы беседовали с министром иностранных дел Исландии Гудлейгуром Тором Тордарсоном, который изложил нам позицию правительства Исландии в связи с ситуацией вокруг атаки на наших граждан в Солсбери 4 марта. Что касается конкретных мер, которые были объявлены, речь идет о том, что Исландия до прояснения ситуации временно откладывает весь двусторонний диалог на высоком уровне с руководством России. Соответственно, руководители Исландии также не посетят чемпионат мира по футболу этим летом", — отметил Васильев.
По словам посла, он рассказал коллегам из Исландии о том, что Россия не имела никакого отношения к инциденту в Солсбери, не производила и не накапливала то вещество, о котором идет речь, а также уничтожила все свои запасы химического оружия в соответствии со своими обязательствами под строгим наблюдением экспертов ОЗХО, среди которых есть и представители Великобритании.
"Я выразил глубокое сожаление в связи с позицией исландской стороны и заявил о том, что Россия ждет от британского правительства разъяснений по поводу всех деталей, касающихся атаки на российских граждан на британской территории. Я также передал министру распространенное сегодня заявление министра иностранных дел РФ по этой теме", — добавил дипломат.
Отметим, что дипломатический бойкот чемпионата мира, который пройдет этим летом, не подразумевает неучастия в турнире исландских спортсменов. Сборная этой страны впервые в истории вышла в финальную стадию главного футбольного соревнования.
Днем в понедельник, 26 марта, выслать российских дипломатов
решили
многие страны ЕС. Германия, Франция и Польша высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия — по три, Дания, Испания, Италия и Нидерланды — по два, Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония — по одному. При этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Четырех российских дипломатов высылает Канада. Еще трех — Албания. Норвегия и Македония вышлют по одному дипломату.
США, в свою очередь, заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов. Персонами нон грата объявлены 46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке и еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, которых американская сторона считает сотрудниками российской разведки. Также США приняли решение о закрытии генконсульства России в Сиэтле.
Позицию МИД РФ обозначила официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». «Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно,
будет ответ. По каждой стране будут приняты соответствующие меры. И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле», — предупредила сотрудница ведомства.
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