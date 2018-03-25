Карвалью нужно пройти IQ-тест, Азар не готов жертвовать собой. Кого критиковал Моуринью

Зимой Люк Шоу смог вернуть доверие Жозе Моуринью и стал проходить в состав "Манчестер Юнайтед" . Португальский тренер даже сообщил, что клуб предложит Шоу новый контракт. Но после недавнего кубкового матча против «Брайтона» Моуринью снова раскритиковал левого защитника, и теперь его дни на «Олд Траффорд», похоже, сочтены. "Евро-Футбол.ру" вспоминает известных футболистов, которых Особенный критиковал в своей тренерской карьере.

Жозе Моуринью и Рикарду Карвалью очень много времени проработали друг с другом, ведь они пересекались сразу в трёх клубах — «Порту», "Реале" и «Челси». Но отношения португальских тренера и защитника не всегда складывались гладко. Так, в августе 2005-го года Карвалью позволил себе выразить недовольство тем, что в стартовый состав «Челси» включили не его, а Вильяма Галласа

"У Карвалью, похоже, есть проблемы с пониманием вещей. Возможно, ему нужно пройти IQ-тест. Я не рад читать такое в газетах. Мы работаем с Рикарду уже четыре года, и я не понимаю таких его высказываний. Ему стоит обратиться к врачу", — сказал тогда Моуринью.

Тактику Жозе Моуринью критикуют не только в наши дни. В 2014-м году Эден Азар усомнился в тактике «Челси» после того, как лондонцы проиграли на своём поле «Атлетико» со счётом 1:3 и не смогли пройти в финал Лиги чемпионов. Бельгиец заявил, что этот «Челси» создан только для игры на контратаках.

Моуринью прокомментировал слова своего подопечного следующим образом: «Азар — не тот игрок, который готов жертвовать собой на 100% ради команды и партнёров. Морально Эден не готов к тому, чтобы оглядываться назад и смотреть, как там поживает левый защитник».

Джо Коул был потенциальной звездой, когда перебирался из «Вест Хэма» в «Челси» в 2003-м году. Тем не менее, Жозе Моуринью не был в полной мере доволен игрой Коула, считая, что футболист не уделяет достаточного внимания оборонительным действиям.

"Ему есть чему поучиться. У Коула две стороны — одна прекрасна, другая мне не нравится. Джо должен оставить одну и изменить другую. Когда он забил гол, игра для него завершилась. Нам нужно было 11 игроков для оборонительных действий, но у нас было только 10", — говорил Моуринью.

В 2013-м году Жозе Моуринью усадил на скамейку запасных Икера Касильяса, предпочитая ему Диего Лопеса . На защиту Касильяса встал Пепе, который раскритиковал Моуринью за его слова в адрес испанского голкипера.

"У Пепе есть проблема, и зовут её — Рафаэль Варан . Опытному 31-летнему мужчине непросто, когда из состава его вытесняет 19-летний ребёнок. Всё просто. Жизнь Пепе изменилась", — ответил Моуринью.

Кевин де Брёйне

Игрой Кевина де Брёйне в «Манчестер Сити» сейчас восхищается весь футбольный мир. Трудно представить, что рыжеволосый бельгиец в своё время не подошёл «Челси» — Жозе Моуринью не предоставлял ему игрового времени. В конце концов, в 2014-м году де Брёйне перебрался в «Вольфсбург».

"Когда игрок каждый день стучит в дверь и говорит, что хочет уйти, нужно принимать решение. В то время у «Челси» всё было хорошо. Если бы де Брёйне остался и не перешёл бы в «Вольфсбург», он бы не достиг столь высокого уровня. Кевин не был готов к конкуренции. Он плохо тренировался и выглядел как расстроенный ребёнок", — сказал Моуринью в 2015-м году.

Во времена работы Жозе Моуринью в «Реале» его отношения с Криштиану Роналду складывались непросто. В прессе часто появлялись слухи о конфликте португальцев, особенно после того, как Роналду раскритиковал тактику «сливочных» после проигранного дома полуфинала Лиги чемпионов «Барселоне» со счётом 0:2.

"У меня с Роналду была только одна проблема, очень простая. Тренер критиковал игрока с тактической точки зрения, пытаясь улучшить то, что можно было улучшить. Криштиану, возможно, думал, что всё знает, и тренер больше не может помочь ему развиваться", — говорил Моуринью уже после ухода из «Реала».

Жозе Моуринью многие критиковали за то, как он относился к Бастиану Швайнштайгеру. Футболист, который провёл 121 матч за сборную Германии и стал чемпионом мира 2014-го года, оказался не нужен португальскому тренеру в «Манчестер Юнайтед». Моуринью даже перевёл Швайнштайгера в молодёжный состав.

Позднее Моуринью извинился перед немецким футболистом: «Швайнштайгер относится к категории игроков, по отношению к которым я чувствую сожаление из-за своих действий. Последнее, что я сказал Бастиану перед его уходом: „Я был не прав по отношению к тебе“.