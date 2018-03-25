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В Ноябрьске каратисты показали класс (ВИДЕО)
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В Ноябрьске каратисты показали класс (ВИДЕО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Всероссийский турнир федерации спортивного контактного каратэ собрал в спорткомплексе «Зенит» десять команд с разных концов страны.
Такие соревнования проходили впервые на Ямале. В полноконтактных поединках встретились ребята из Ноябрьска, Тарко-Сале, Краснодара, Москвы, Тюмени, Кемерово. Зрелище получилось захватывающим и интересным.
Тренеры утверждают, каратэ формирует личность ребенка, его характер, делает дисциплинированным и собранным. Тренировки проходят часто, и их интенсивность не каждый выдержит. Остался, не ушел — значит, будут успех и победы.
Ноябрянин Костя Волынец десять лет занимается у Вячеслава Якимова в спорткомплексе «Факел». Первый бой выиграл, говорит, соревнования сложные, спортсмены не знают друг друга, не знают, что ожидать от соперника. Поэтому-то Костя и меняет тактику боя, чтобы соперники не могли предсказать, как он будет драться.
— В далеком детстве я посмотрел мультфильм «Геркулес», решил, что буду спортсменом, а тут еще и старший брат занимался карате. Пришел в секцию, да так и остался, — — вспоминает парень.
За Костю болеет мама Светлана, она изучила все нюансы боя, видно, что переживает.
— Для Кости спорт многое значит, он дорожит тренировками, уважением ребят из его команды, наставника, — рассуждает Светлана. — Для мальчишек такой спорт — находка.
Наши спортсмены выступили на турнире отлично, в каждой весовой категории есть ямальские победители, отмечает старший инструктор-методист спорткомплекса «Факел» Елена Кривошеина. У них будет возможность поехать на соревнования в Барнаул.
Сегодня ямальская федерация киокусинкай каратэ объединяет более трехсот спортсменов.
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