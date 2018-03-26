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Команда Мордовии вошла в тройку победителей интеллектуальной олимпиады ПФО
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Команда Мордовии вошла в тройку победителей интеллектуальной олимпиады ПФО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мордовия вошла в тройки победителей завершившейся в Саранске интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа (ПФО) среди студентов «IQ ПФО», сообщает пресс-служба главы Республики Мордовия.
Сборные студенческие команды из 14 регионов ПФО боролись в Саранске за победу в пяти номинациях: программирование, робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Также были определены лидеры в общекомандном зачете по итогу всех состязаний.
Лучшими в номинации «Парламентские дебаты» стали студенты из Татарстана, первое место в программировании завоевала Саратовская область, в «управленческом поединке» победила студентка из Мордовии, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в лидеры вышла команда Пермского края, а по итогам конкурса в разделе «робототехника» пальму первенства вновь взяла Мордовия. По сумме баллов за все испытания победителем олимпиады «IQ ПФО» стала команда Татарстана. Второе место — у Мордовии, третье — у Удмуртии.
"Мы гордимся тем, что идея проведения интеллектуальной олимпиады принадлежит студентам Мордовского университета, которые победили с этим проектом на молодежном форуме ПФО «iВолга — 2015», благодаря чему состязание проходит у нас", — сказал глава Мордовии Владимир Волков.
По его словам, молодежное движение республики развивается очень активно.
"У нас более 40 молодежных общественных организаций, 20 лет работает клуб интеллектуального творчества, деятельность педагогических, студенческих и поисковых отрядов известна далеко за пределами Мордовии. Отлично зарекомендовали себя два волонтерских центра, созданные к чемпионату мира по футболу 2018 года", — отметил Волков.
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