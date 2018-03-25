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Болельщики «Лады» сняли клип-обращение к КХЛ «Не губите, мужики!»
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Болельщики «Лады» сняли клип-обращение к КХЛ «Не губите, мужики!» 

Чемпионат.com 1 час назад
Тольяттинские болельщики, чей клуб находится под угрозой вылета из КХЛ, нашли оригинальный способ заступиться за родную команду.
Они подготовили клип, который адресован руководству лиги. В нём использованы видеоматериалы с участием основной и детских команд «Лады» разных лет, а также с одним из самых известных воспитанников тольяттинского хоккея Василием Кошечкиным. В качестве аудиоряда использована песня группы «Любэ» «Не губите, мужики!».
Совет директоров КХЛ состоится 28 марта. На нём должна решиться судьба клубов, находящихся под угрозой вылета из лиги.
Видео клипа также можно посмотреть в «ВКонтакте».
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