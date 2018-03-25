Почему Черчесов не должен звонить Денисову

ТРЕНЕР БЕЗ ВОЛИ — НЕ ТРЕНЕР

«Есть ли шанс увидеть Денисова в сборной России?» — спросили нашего тренера после разгромного поражения от бразильцев. «На сегодняшний день — нет», — был ответ. «А дальше?» «И дальше — нет».

Можно сколько угодно жонглировать после этого разнообразной статистикой РФПЛ. Вспомнить, как травмированного Денисова не хватило на Евро-2016 предшественнику Черчесова Леониду Слуцкому, у которого своенравный опорник играл. Привести в пример «Локомотив», который уверенно лидирует в нынешнем чемпионате России во многом благодаря подкатам-отборам-перехватам Денисова.

Но ведь и контраргументов хватает. Разве мартовские 1:8 от «Атлетико» в том числе не вина 33-летнего ветерана «Локо»? Да и вообще, что такого уж яркого по мировым и европейским меркам приходит на память из его прошлого? Пожалуй, лишь победный Кубок УЕФА-2008. После которого Гус Хиддинк , кстати, обошелся без тогдашнего зенитовца на Евро. Лучшем турнире в истории нашей сборной.

Вы назовете какой-нибудь топ-матч Лиги чемпионов «имени Денисова»? А игру Евро-2012 или ЧМ-2014, за которую нам бы захотелось поставить ему памятник? Не то амплуа, чтобы стать супергероем? Отчасти да. Но получилось же у Сергея Семака на Евро-2008. Хотя тот был не классическим опорником, не «бультерьером», не «выжигателем земли» и попал в команду в самый последний момент, чтобы залатать проблемную зону.

Хиддинк захотел в 2008-м Семака. Черчесов в 2018-м Денисова не хочет. Ну не хочет — хоть ты тресни! Имеет полное право. На том простом основании, что он главный тренер. А главных тренеров — маститых, посредственных, своих, иностранных, каких угодно — объединяет одна общая привилегия: они выбирают тот состав, который нужен им. Демократия, всенародный референдум здесь не работают.

Черчесов игнорирует Денисова по нефутбольным причинам, из-за известного всем динамовского конфликта? Ну и пусть! Команда — сложный организм. А командная «химия», за которую отвечает главный тренер, — вообще не поддающаяся анализу вещь. На футбольные компоненты ее не разложишь. Зато очевидно: если Черчесову против его воли навязать сейчас Денисова, тренера у нашей сборной на ЧМ-2018 не будет. Тренер без воли — уже не тренер. Аксиома.

ВСПОМНИТЕ О РАУЛЕ И КАНТОНА

Но причем тут наша сборная? Или кто-то считает Денисова «футбольным Леброном»?..

Если нам так хочется увидеть полузащитника «Локо» на домашнем чемпионате мира, то надо не Черчесова об этом просить, а требовать от РФС оперативно назначить другого рулевого — такого, который включил бы Денисова в заявку. Сам. Добровольно. А не по указке сверху или снизу.

Однако тренерская рокировка за два месяца до старта ЧМ — это, согласитесь, уже абсурд. Так какой смысл выкручивать Станиславу Саламовичу руки?

Эме Жаке в свое время убрал из сборной Франции Эрика Кантона и Давида Жинола. Луис Фелипе Сколари оставил без ЧМ-2002 Ромарио, наплевав на мольбы всего бразильского народа. Луис Арагонес не взял на Евро-2008 Рауля. Вот лишь несколько правильных по результату, но изначально весьма непопулярных тренерских решений, которые были обоснованы исключительно «химическими» процессами. Не футболом.

Где Сколари и где Черчесов, спросите?.. А где Рауль и где Денисов?!

ДВА СОЮЗНИКА СБОРНОЙ РОССИИ

Неужели кто-то думает, что бразильцы «раскатали» нас в пятницу «Лужниках» из-за отсутствия Денисова в опорной зоне? Давайте уже окончательно уясним себе, что у сборной России есть только два союзника — физподготовка и проблемы соперников. Если будем носиться по полю «энерджайзерами», как при Хиддинке в 2008-м, то, по крайней мере, Саудовскую Аравию и Египет летом одолеем. Если в рядах более классного оппонента возникнут неурядицы, как у голландцев на том же Евро десятилетней давности, то можем справиться и с Уругваем. А то и с Португалией в 1/8 финала.

Но когда против нас выходят мировые звезды первой величины, у которых все в порядке, 0:3 — вполне логичный исход. Это, увы, наш уровень. Вспомните два матча против Испании (1:4, 0:3) в исполнении самой яркой, самой подготовленной в истории сборной России-2008.

Нынешнюю сборную Черчесова, безусловно, мог бы украсить Денисов. А еще — Артем Дзюба или, скажем, Ари, если бразильцу успели бы оформить паспорт. Но имена погоду не сделают. Имена по меркам РФПЛ у нас и так есть. В каждой линии. Пусть Черчесов берет кого угодно. Лишь бы к чемпионату мира мы получили цельную команду в идеальном физическом состоянии. Чего не было на Кубке конфедераций и, похоже, нет сейчас.

Определяющими станут заключительные сборы в мае-июне. Наших тренеров по физподготовке, если что, зовут Паулино Гранеро и Владимир Паников.