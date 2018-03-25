Лотар Маттеус: Сборной Англии еще рано выступать на чемпионате мира-2018

«Мне нравится английская команда. В ней есть много талантливых молодых игроков.

Они показывают хорошие результаты на уровнях U-21, U-20 и U-19. Думаю, это очень помогло основной команде. Также большой вклад вносят и сильные клубные тренеры, такие как Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Думаю, игроки могут получить ценный опыт в работе с такими специалистами. Но сборной Англии нужно время. Им ещё рано выступать на этом чемпионате мира.

Чувствую, что через четыре года в английском футболе что-то может измениться как на международном уровне, так и на клубном», — приводит слова Маттеуса Sky Sports.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Англии сыграет в группе G с командами: Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).