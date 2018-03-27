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Бойер выиграл гонку NASCAR в Мартинсвилле
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Бойер выиграл гонку NASCAR в Мартинсвилле 

Чемпионат.com 1 час назад
В Мартинсвилле завершился очередной этап американской гоночной серии NASCAR. Гонку выиграл Клинт Бойер на «Форде», вторым стал Кайл Буш на «Тойоте», тройку замкнул Райан Блэйни на «Форде».
NASCAR. Мартинсвилль. Итоги:
1. Клинт Бойер («Форд») — 215 кругов 2. Кайл Буш («Тойота») + 1.146 3. Райан Блэйни («Форд») +5.825 4. Мартин Труэкс-младший («Тойота») +8.286 5. Кевин Харвик («Форд») +10.627 6. Джои Логано («Форд») +12.071 7. Алекс Боумэн («Шевроле») +14.646 8. Эл Джей Оллмендингер («Шевроле») +15.234 9. Чейз Эллиотт («Шевроле») +15.475 10. Брэд Кеселовски («Форд») +15.939
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