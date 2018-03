Американская молодежь провела масштабный митинг за ужесточение контроля над оборотом оружия

Акция прошла в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе и других городах.

В воскресенье, 25 марта, стало известно о масштабном митинге «Марш за наши жизни», на который вышли подростки, молодые люди и их родители. Они требуют ужесточить законодательство об обороте оружия.

По данным агентства Associated Press, подобная по размаху демонстрация в последний раз проходила в США во времена вьетнамской войны. Например, в Нью-Йорке на улицы вышли порядка 175 тысяч митингующих.

— Потрясающе! В Нью-Йорке 175 тысяч человек присоединились к «Маршу за наши жизни». И это только начало. Эти студенты изменят Америку, — написал мэр города Билл де Блазио на своей странице в соцсети Twitter.

You have to know when a revolution is starting… Today in NYC already 150,000 have taken to the streets for PEACE pic.twitter.com/j5y0y0L3IT

— Bill de Blasio (@NYCMayor) March 24, 2018

На демонстрацию также вышли и некоторые знаменитости, в том числе один из основателей знаменитой группы The Beatles Пол Маккартни . Во время интервью CNN музыкант рассказал, что участвует в акции, в том числе и в память о Джоне Ленноне, застреленном фанатом в 1980 году.

"One of my best friends was killed in gun violence right around here, so it's important to me, " says Paul McCartney, remembering his Beatles bandmate John Lennon at the March for Our Lives in New York City https://t.co/u4aBKWC1Jb pic.twitter.com/8Jnjn8A3xH

— CNN (@CNN) March 24, 2018

По данным издания The Hill, из-за митинга в кортеж президента США Дональда Трампа изменил маршрут по пути в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде.

Voter registration skyrockets during March for Our Lives: report https://t.co/2HntQljq3X pic.twitter.com/vDjvtuIQoN

— The Hill (@thehill) March 25, 2018

ЧТО ПРОИЗОШЛО

«Марши за наши жизни» проходят в связи с инцидентом, который произошел в школе Парклэнда во Флориде. Напомним, что 14 февраля бывший ученик ворвался в учреждение и застрелил 17 человек.

ПО ТЕМЕ

Дональд Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы на территории школы Флориды