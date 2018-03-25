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Юрий Красножан: У «Тюмени» есть шансы на сохранение места в ФНЛ
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Юрий Красножан: У «Тюмени» есть шансы на сохранение места в ФНЛ 

Советский спорт 37 минут назад
«Очень сложная игра. Но мы и ожидали сложного матча. Смотрели игры „Тюмени“ в Самаре, с „Олимпийцем“, в предыдущем туре с „Томью“ — везде команда смотрелась боеспособно и проигрывать не должна была. Я и сегодня считаю, что у нее есть все шансы на сохранение места в ФНЛ. Команда играет в футбол, использует короткий пас.
Хочу отдать должное своей команде. Все понимают, что без полнейшей самоотдачи ничего не получится. И выкладываются на все 100 процентов», — приводит слова Красножара пресс-служба ФНЛ.
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