Юрий Красножан: У «Тюмени» есть шансы на сохранение места в ФНЛ

«Очень сложная игра. Но мы и ожидали сложного матча. Смотрели игры „Тюмени“ в Самаре, с „Олимпийцем“, в предыдущем туре с „Томью“ — везде команда смотрелась боеспособно и проигрывать не должна была. Я и сегодня считаю, что у нее есть все шансы на сохранение места в ФНЛ. Команда играет в футбол, использует короткий пас.

Хочу отдать должное своей команде. Все понимают, что без полнейшей самоотдачи ничего не получится. И выкладываются на все 100 процентов», — приводит слова Красножара пресс-служба ФНЛ.