Брошенных медведей из Самары отправят в Крым

В воскресенье, 25 марта, в 17:00 в жители Самары смогут познакомиться с тремя медведями, которых спасли зоозащитники.

Животных нашли на автостоянке в Куйбышевском районе. Зоозащитники сняли видео, на котором видно, в каком состоянии находились животные.

Четыре брошенных медведя

Выяснилось, что их хозяин — сотрудник передвижного цирка — не смог забрать косолапых с собой. На автостоянке они жили около двух месяцев. У одного из медведей ветеринары обнаружили серьезные проблемы со здоровьем.

Сейчас, благодаря всем неравнодушным самарцам, медведи окрепли. Фиму, Яшу, Тишу и Тиму передадут в крымский сафари-парк «Тайган». Животных отправят на новое место жительство рано утром 26 марта.

Сейчас зоозащитники собирают деньги на дорогу, продукты и опилки.