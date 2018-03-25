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Брошенных медведей из Самары отправят в Крым
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Брошенных медведей из Самары отправят в Крым 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 25 марта, в 17:00 в жители Самары смогут познакомиться с тремя медведями, которых спасли зоозащитники.
Животных нашли на автостоянке в Куйбышевском районе. Зоозащитники сняли видео, на котором видно, в каком состоянии находились животные.
Четыре брошенных медведя
Выяснилось, что их хозяин — сотрудник передвижного цирка — не смог забрать косолапых с собой. На автостоянке они жили около двух месяцев. У одного из медведей ветеринары обнаружили серьезные проблемы со здоровьем.
Сейчас, благодаря всем неравнодушным самарцам, медведи окрепли. Фиму, Яшу, Тишу и Тиму передадут в крымский сафари-парк «Тайган». Животных отправят на новое место жительство рано утром 26 марта.
Сейчас зоозащитники собирают деньги на дорогу, продукты и опилки.
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