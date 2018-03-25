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Иван Таранов: Упаднические настроения? Их абсолютно нет, все еще впереди
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Иван Таранов: Упаднические настроения? Их абсолютно нет, все еще впереди 

Советский спорт 1 час назад
— Непростая, боевая получилась игра, много борьбы. Обе команды даже на таком поле пытались играть в футбол даже на таком поле. Считаю, у нас было больше моментов, мы их не реализовали, поэтому и ничья.
На этой игре ничего не заканчивается, ничего не поменялось, — приводит слова Таранова Risfootball.Info. — Знаю, что «Енисей» проиграл в Волгограде, поэтому впереди много игр, на каждую настраиваться и брать 3 очка. 1 гол решил бы сегодня исход матча, но обе команды бились.
— У «Крыльев» весной 3 победы, одна ничья, ни одного пропущенного мяча, но есть ощущение, что у игроков больше негативных эмоций. Почему такое упадническое настроение, игроки не хотят разговаривать с журналистами?
— Не знаю. Может, мы сегодня действительно долго задержались в раздевалке, ребята поскорее хотят уехать. Я-то еду не на автобусе, меня там ждут. У меня времени больше, наверное.
— То есть мы можем быть спокойны, в команде нормальное настроение?
— Да абсолютно нормальное рабочее настроение, все еще впереди. Повторюсь, на этой игре ничего не закончилось. Никто весла не бросает, все нормально.
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