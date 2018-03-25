Ваш ближний круг может мешать инновациям. Вот как его перестроить

Идеи без контекста

Руководители часто собираются со своими ближайшими помощниками, решают проблемы и принимают стратегические решения. Они доверяют друг другу, и поэтому могут хорошо работать вместе. Однако они не делятся своими идеями с другими людьми за пределами круга. Когда ваша команда разрабатывает идеи, они приходят готовыми к употреблению, что значит — без объяснений и контекста, и поэтому их сложно продать.

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Отброшенные идеи

Джеймс Сероуиеки в своей книге «Мудрость толпы» написал, что маленькие группы фокусируются лишь на том, что знают сами, пренебрегая внешней информацией. В бизнесе все точно так же. Некоторые лидеры умышленно выстраивают такую иерархию, чтобы приоритезировать идеи сотрудников. В реальности же пока идея доберется до руководителя, ее, скорее всего, отбросят.

Излишние идеи

В ближних кругах часто не хватает разнообразия. Доверенные лица думают так же, как и лидер. Профессор Стэнфорда Джеймс Марч заметил, что такие группы со временем теряют способность придумывать различные альтернативы. Получается, что новые идеи не просто не поступают в круг, они уже излишни.

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Как оценить ближний круг

Слушайте, что говорят люди за пределами круга. Когда вы представляете свою идею перед коллективом и в ответ слышите «Почему мы это делаем? Когда мы так решили?», значит ваш ближний круг делает что-то не так. Задача вашей команды — найти сотрудников, которые помогут в принятии решений. Именно благодаря этим людям удастся внедрить и продать идею. В противном случае у вас ничего не получится.

Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Если вы подумаете «а почему я об этом не знал?», значит ваш ближний круг фильтрует слишком много информации или не рассказывает вам всю правду. Конечно, они не должны докладывать вам о каждой детали. Их задача — найти нужный баланс и делиться с вами лишь нужными данными.

Наконец, внимательно посмотрите на свой круг. Вы все выпустились из одного и того же университета? Имеете одинаковый социальный статус? Вы все экстраверты? Мыслите аналитически? Пришел ли кто-то к вам из другой индустрии?

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Если ваши доверенные лица говорят и думают, как вы, тогда они просто являются еще одной версией вас самого. В таком случае, вы соглашаетесь не с вашими коллегами, вы соглашаетесь с собой.

Как перестроить ближний круг

Если вы поняли, что ваш ближний круг функционирует неправильно, вам следует его перестроить. Установите двери и окна.

Аналогия очень проста. Представьте, что ваш ближний круг — дом, где вы находитесь в центре. Идеи — это кислород, необходимый для того, чтобы инновации расцвели. Если у дома нет окон и дверей, внутри будет циркулировать затхлый воздух. Если свежий воздух не будет поступать, инновации завянут.

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Вам нужна вентиляция, а не циркуляция. Перестройте свой ближний круг таким образом, чтобы его члены были окнами и дверями. Как понять, какие люди подходят для этого? Обратите внимание на их личность, путь или должность:

Личность: Этот человек построил отношения с людьми, занимающими разные должности разных уровней. Это лидер, который заходит в офис и здоровается со всеми. Он знает, как зовут детей сотрудников. Команда считает его открытым к идеям и отзывам.

Путь: Этот человек начинал с самых низов в вашей компании, и еще не забыл, каково это — не быть лидером. Благодаря своему опыту он не только открыт к идеям, он еще передает их дальше по иерархии.

Должность: Должность этого человека позволяет ему взаимодействовать с другими людьми на разных уровнях организации. Вам нужны люди, которые будут собирать идеи по всей компании, не только в верхних кругах.

Если вы подозреваете, что ваш ближний круг мешает инновациям, не бойтесь сразу же предпринять необходимые меры. Определите людей, которые способствуют свободному потоку идей. Помните, что нет ничего страшного в том, чтобы обратиться за помощью к людям на стороне. Свежий воздух — то, что вам нужно.

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