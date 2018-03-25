Как сделать ловушку для крокодила

Ловить крокодила без предварительной подготовки — затея глупая. Гораздо легче будет использовать традиционную камбоджийскую ловушку: все, что вам понадобится — самые простые инструменты.

Для начала нужно правильно выбрать место. Мужчина на видео точно знал, где крокодилы выходят из реки, там он и подготовил яму.

Ловушку такого рода камбоджийцы изготавливали с давних времен. Разрезанные бамбуковые палки, доска, веревка — выглядит довольно просто.

Без приманки обойтись не получится. Скажем сразу: курица осталась жива. Крокодила потом тоже выпустили — пригодится для следующего видео.