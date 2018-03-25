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Как сделать ловушку для крокодила
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Как сделать ловушку для крокодила 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Ловить крокодила без предварительной подготовки — затея глупая. Гораздо легче будет использовать традиционную камбоджийскую ловушку: все, что вам понадобится — самые простые инструменты.
Для начала нужно правильно выбрать место. Мужчина на видео точно знал, где крокодилы выходят из реки, там он и подготовил яму.
Ловушку такого рода камбоджийцы изготавливали с давних времен. Разрезанные бамбуковые палки, доска, веревка — выглядит довольно просто.
Без приманки обойтись не получится. Скажем сразу: курица осталась жива. Крокодила потом тоже выпустили — пригодится для следующего видео.
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