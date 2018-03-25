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Швайнштайгер необычно поприветствовал Ибрагимовича в MLS
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Швайнштайгер необычно поприветствовал Ибрагимовича в MLS 

RT на русском 17 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер необычно поздравил шведского форварда Златана Ибрагимовича с переходом в «Лос-Анджелес Гэлакси». «Златан, перестань следовать за мной. Сначала ты перешёл в »Манчестер Юнайтед», теперь — в MLS. Добро пожаловать в MLS, мой друг!», — написал Швайнштайгер в своём Twitter.
В 2015 году Швайнштайгер перешёл из мюнхенской «Баварии» в «Мачестер Юнайтед». Спустя год ряды красных дьяволов пополнил Ибрагимович, перебравшийся в Манчестер из «Пари Сен-Жермен».
В 2017 году чемпион мира в составе сборной Германии стал игроком «Чикаго Файр». В 2018 году шведский форвард ушёл из МЮ чтобы выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее сообщалось, что Ибрагимович выкупил страницу в журнале и поприветствовал Лос-Анджелес.
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