Нуну Гомеш о фаворитах ЧМ-2018, футбольных фанатах и угрозах бойкота

Российские футболисты могут дойти до четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в интервью RT заявил бывший нападающий национальной команды Португалии Нуну Гомеш. Двукратный призёр чемпионатов Европы выразил мнение, что иностранцам не стоит бояться российских фанатов, а также призвал ограничить влияние политики на спорт. — Вы уже бывали в России, но в Сочи приехали впервые. Какие впечатления?

— Я очень рад возможности взглянуть на этот прекрасный город. В Сочи пройдут матчи чемпионата мира по футболу, поэтому я крайне рад здесь оказаться. Я уже был в Краснодаре и в Москве. Россия — красивейшая и огромная страна. В сравнении с ней моя родная Португалия весьма маленькая, но несмотря на такую разницу, у наших культур есть нечто общее. Я рад быть гостем у вас и счастлив, что именно здесь наконец пройдёт мундиаль.

— Португалия — действующий чемпион Европы и один из фаворитов грядущего мирового первенства. Какие основные препятствия вы видите для вашей сборной на чемпионате мира?

— Основным вызовом станет как раз то, что мы — действующие чемпионы Европы, поэтому к нам будет приковано самое пристальное внимание. Быть может, это увеличит груз возложенной на сборную ответственности. Разумеется, у Португалии сильная команда. Но если спросить людей, кого они считают основным претендентом на победу в чемпионате мира, не уверен, что они сделают выбор в нашу пользу. Первым делом, скорее всего, назовут Бразилию или Испанию.

— А вы сами считаете Португалию фаворитом мундиаля?

— Конечно, но не стоит забегать вперёд. Ведь мы находимся в группе, которая может оказаться как простой, так и сложной. Как показывает история, игроки, да и сборная Португалии в целом, склонны расслабляться, когда всё даётся легко. Но в наши дни не обязательно быть в числе главных фаворитов. Нужно проявить себя на поле.

— К слову о групповом этапе. Вы находитесь в одном квартете со сборной Испании. Какой стратегии должна придерживаться Португалия в игре против «красной фурии»?

— Наш матч с Испанией будет проходить здесь, в Сочи. Скорее всего он будет самым сложным на этом этапе. Также в нашем квартете находятся Иран и Марокко, а мы с испанцами выступаем в роли фаворитов. Но нам ещё предстоит доказать это на деле. Соседство с испанцами осложняет наши шансы на выход в плей-офф турнира. У них потрясающая сборная, они успели выиграть все возможные награды, включая чемпионат мира. И несмотря на смену тренера, они показывают себя с лучшей стороны и играют прекрасно.

— Кого можно назвать фаворитом в этом противостоянии?

— Матчи между Испанией и Португалией — это своего рода дерби. Шансы на победу примерно одинаковые. Для наших команд эта встреча станет дебютной на первенстве, и нам нужен хороший результат, чтобы спокойнее чувствовать себя по ходу группового этапа. Однако пока очень сложно прогнозировать, кто из нашего квартета выйдет в 1/8 финала чемпионата мира.

— Безусловно, вы всей душой болеете за сборную Португалии, но если говорить о других группах, за какими командами вы будете наблюдать наиболее пристально?

— Германия, конечно. У них прекрасная сборная, и они уже завоевали массу трофеев, в том числе Кубок конфедераций. Не хотелось бы говорить, что они выиграли его вторым составом, но у них хватает игроков на две равносильные команды.

— Кто ещё?

— Бразилия — ввиду её послужного списка. Между ней и Португалией много общего. У пентакампеонов превосходный подбор игроков. Надеюсь, Неймар будет в хорошей форме. Также можно назвать Аргентину с Лионелем Месси , Бельгию. Очень хочется увидеть, в каком состоянии они предстанут. Так что нас ожидает замечательный турнир с огромным количеством красивых и увлекательных матчей.

— Вы сейчас перечислили футбольных тяжеловесов, основу современного футбола — Германию, Бразилию и так далее. Однако на прошлом чемпионате Европы сборная Исландии стала настоящей сенсацией и заслужила множество восторженных отзывов. Какие страны могут удивить нас в этом году?

— Перечисляя традиционных фаворитов, я забыл про аутсайдеров, но как раз Исландия может преподнести сюрпризы. То же можно сказать и о российской команде, ведь она играет дома. Хотя в квалификационных матчах россияне не участвовали, они провели ряд товарищеских матчей, и у них есть талантливые молодые игроки. Родные стены могут стать для них дополнительным преимуществом.

— У этих команд есть шанс победить признанных фаворитов мундиаля?

— Трудно с уверенностью называть какие-то коллективы, которые могут нас удивить, но порой на чемпионате мира происходят непредсказуемые вещи. Здесь никогда не угадаешь. На мой взгляд, вряд ли кто-то обыграет таких фаворитов, как Бразилия, Германия, Испания, Португалия или Франция, и дойдёт до финальных этапов. Возможно, сборная России сможет попасть в четвертьфинал.

— Британские СМИ выражают тревогу в отношении российских футбольных фанатов, опасаясь насилия с их стороны во время чемпионата. Вы считаете это поводом для беспокойства?

— Это не самая серьёзная проблема. Надеюсь, всё пройдёт гладко. Уверен, Россия примет всех болельщиков должным образом, и они смогут замечательно провести здесь время. В Россию съедутся футболисты из 32-х стран — каждая со своими культурой и болельщиками. Но все они приедут с одной целью — смотреть матчи, поддерживать свою команду и хорошо проводить время. Местные власти при поддержке правительства и Международной федерации футбола (ФИФА) к этому подготовятся. Вряд ли на турнире возникнут проблемы, связанные с насилием. Мы здесь в том числе и затем, чтобы сказать людям, что их ждёт прекрасный чемпионат. Мы пытаемся сделать этот мундиаль одним из лучших в истории. Нам необходимо объяснить, что футбол никак не связан с политикой, а потому насилию в нём не место.

— Вы сказали, что спорт и политика должны идти двумя разными дорогами. Это касается и недавних событий, в свете которых многие политики призывают бойкотировать чемпионат мира в России?

— Разумеется. Делая своё дело, мы хотим продемонстрировать, что футбол и политика — вещи совершенно разные, и что одна не должна влиять на другую. Думаю, люди прекрасно это осознают.

— Кого вы видите в числе полуфиналистов турнира?

— Это могут быть Бразилия, Португалия, Испания и Германия. В таком случае сражение за кубок, вероятно, развернётся между бразильцами и немцами.

— А как же Португалия?