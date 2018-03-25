Жительницы Выксы похудела на 30 кг ради любимого мужа

В последнем выпуске три команды — красных, черных и синих — перемешали и поделили на два армейских взвода — зеленый и серый. «Черный» Игорь и «красная» Лена попали в одну команду — зеленый взвод.

Капитан черных Игорь упустил в новой команде свое лидерство, зато на соревнованиях проявил себя как истинный боец. А Елена отметила на проекте фарфоровую свадьбу.

Армейская неделя началась с очень изнурительной тренировки. В одном из заданий участникам нужно было перекатывать огромную автомобильную покрышку. Игорь встал по центру и, по отзывам других участников, «кидал» ее, как настоящий богатырь. В заключительном конкурсе недели — 400-метровой полосе препятствий — его выбрали стрелком.

— Я умею стрелять и на компьютере, и в реальности, — отрекомендовал себя Кошелев.

Сначала другие члены команды несли его, якобы раненого, на носилках. Потом все вместе они тащили на трапах машину, и в итоге после неимоверных физических нагрузок он смог сосредоточиться и выбить две цели из трех. В итоге его команда выиграла состязание.

А сам Игорь, который ранее заявлял, что мечтает пойти в армию, признался, что передумал и решил отказаться от своей идеи.

На весах на этот раз он показали минус три килограмма.

Елена Садикова похудела на 5 килограммов. А всего за проект она потеряла уже 30 кг. Стоя на весах, Лена призналась, что посвящает свое похудение любимому мужу. На проекте она отметила 20-летие совместной жизни: сделала новую прическу и украсила черный топ розовыми сердцами. Тренер отметила, что Елена перестала себя жалеть, начала развиваться и стремиться.

Впереди у нижегородских «счастливчиков» — новая неделя, новые испытания и, будем надеяться, сброшенные килограммы.