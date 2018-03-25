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«Ливерпуль» предложит Салаху шестилетний контракт с зарплатой 800 тысяч фунтов в месяц
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«Ливерпуль» предложит Салаху шестилетний контракт с зарплатой 800 тысяч фунтов в месяц 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Руководство «Ливерпуля» намерено продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом, сообщает Sunday Mirror. По информации источника, мерсисайдцы предложат египетскому форварду шестилетнее соглашение, по условиям которого его зарплата составит 800 тысяч фунтов в месяц.
Сам 25-летний игрок заинтересован в продолжении карьеры в составе «красных». Он готов отклонить предложение "Реала".
Напомним, Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года. Действующий контракт египтянина с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В 41 игре в составе «красных» он забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач.
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