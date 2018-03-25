«Ливерпуль» предложит Салаху шестилетний контракт с зарплатой 800 тысяч фунтов в месяц

Руководство «Ливерпуля» намерено продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом , сообщает Sunday Mirror. По информации источника, мерсисайдцы предложат египетскому форварду шестилетнее соглашение, по условиям которого его зарплата составит 800 тысяч фунтов в месяц.

Сам 25-летний игрок заинтересован в продолжении карьеры в составе «красных». Он готов отклонить предложение "Реала"

Напомним, Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года. Действующий контракт египтянина с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В 41 игре в составе «красных» он забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач.