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Зобнин пропустит тренировку сборной России по футболу
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Зобнин пропустит тренировку сборной России по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин не примет участия в тренировке сборной России из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС.
"У Романа Зобнина небольшое повреждение, он не примет участие в тренировке. Сегодня ему предстоит обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения", — говорится в официальном твиттере сборной.
Ранее сообщалось, что полузащитнику «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе, получившему травму в товарищеском матче против команды Литвы, предстоит операция.
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