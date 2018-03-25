Зобнин пропустит тренировку сборной России по футболу

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин не примет участия в тренировке сборной России из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС.

"У Романа Зобнина небольшое повреждение, он не примет участие в тренировке. Сегодня ему предстоит обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения", — говорится в официальном твиттере сборной.