Ещё
Букмекеры: Мякяряйнен — фаворит масс-старта в Тюмени, россиянок в топ-5 не будет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры: Мякяряйнен — фаворит масс-старта в Тюмени, россиянок в топ-5 не будет 

Чемпионат.com 19 минут назад
Букмекеры назвали фаворитов женского масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка мира в Тюмени. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.
Аналитики считают фаворитом Кайсу Мякяряйнен из Финляндии, коэффициент на её победу — 3.50. Второй в списке возможных триумфаторов значится Анастасия Кузьмина из Словакии (4.00 — на победу). Замыкают тройку главных претендентов Дарья Домрачева из Беларуси и немка Лаура Дальмайер. Коэффициент на успех — 4.50, на место в топ-3 — 1.80.
Специалисты не верят в высокие результаты российских спортсменок. Поставить на то, что Дарья Виролайнен финиширует в топ-5, можно за 6.00, шансы Екатерины Юрловой-Перхт оценены 11.00.
Тотал отрыва победительницы от ближайшей преследовательницы установлен на отметке 9,9 секунды (ТМ — 2.10, ТБ — 1.65).
Чемпионат.com: последние новости
Фёдорова — 16-я в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в биг-эйре В Улан-Удэ определились победители чемпионата России по боксу среди женщин Россия – Бразилия – 0:3. Бразильские журналисты о «Лужниках» и Акинфееве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт43
Королева дала слабину: на Загитову началась охота7
Плющенко обратился к Загитовой145
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас23
Российский боксер стал чемпионом мира3
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение