Букмекеры: Мякяряйнен — фаворит масс-старта в Тюмени, россиянок в топ-5 не будет

Букмекеры назвали фаворитов женского масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка мира в Тюмени. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Аналитики считают фаворитом Кайсу Мякяряйнен из Финляндии, коэффициент на её победу — 3.50. Второй в списке возможных триумфаторов значится Анастасия Кузьмина из Словакии (4.00 — на победу). Замыкают тройку главных претендентов Дарья Домрачева из Беларуси и немка Лаура Дальмайер . Коэффициент на успех — 4.50, на место в топ-3 — 1.80. Специалисты не верят в высокие результаты российских спортсменок. Поставить на то, что Дарья Виролайнен финиширует в топ-5, можно за 6.00, шансы Екатерины Юрловой-Перхт оценены 11.00. Тотал отрыва победительницы от ближайшей преследовательницы установлен на отметке 9,9 секунды (ТМ — 2.10, ТБ — 1.65).