Ещё
Сироткин сошел с Гран-при Австралии из-за целлофанового пакета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сироткин сошел с Гран-при Австралии из-за целлофанового пакета 

SPORT24.ru 35 минут назад
Технический директор «Уильямса» Падди Лоу объяснил сход Сергея Сироткина на шестом круге Гран-при Австралии.
"У Сергея отказали задние тормоза. Предварительный анализ показал, что к машине прицепился целлофановый пакет, который оказался на трассе. Он полностью перекрыл охлаждение тормозной системы, так что тормоза справа сзади загорелись. Его педаль тормоза ушла в пол и ему пришлось съехать в карман безопасности.
Это очень несчастливый конец для его первой гонки в Формуле-1. Сергею надо было проехать побольше, чтобы набраться опыта перед вторым этапом, но не вышло", — приводит слова Лоу пресс-служба команды.
SPORT24.ru: последние новости
Бенатиа: «В «Ювентусе» не просят играть в красивый футбол, только побеждать» В Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь Пасторе: «Не думаю, что Неймар уйдет из «ПСЖ», это больше похоже на медиа-игры»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт46
Королева дала слабину: на Загитову началась охота12
Плющенко обратился к Загитовой145
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас23
Российский боксер стал чемпионом мира3
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение