Сироткин сошел с Гран-при Австралии из-за целлофанового пакета

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу объяснил сход Сергея Сироткина на шестом круге Гран-при Австралии.

"У Сергея отказали задние тормоза. Предварительный анализ показал, что к машине прицепился целлофановый пакет, который оказался на трассе. Он полностью перекрыл охлаждение тормозной системы, так что тормоза справа сзади загорелись. Его педаль тормоза ушла в пол и ему пришлось съехать в карман безопасности.

Это очень несчастливый конец для его первой гонки в Формуле-1. Сергею надо было проехать побольше, чтобы набраться опыта перед вторым этапом, но не вышло", — приводит слова Лоу пресс-служба команды.